Перед встречей Нетаниягу и Трампа в коалиции разразился скандал

В понедельник, 13 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится с официальным визитом в США. 15 февраля он встретится там с президентом США Дональдом Трампом.

В преддверии поездки Нетаниягу в Вашингтон в правительстве разгорелась дискуссия о том, какую позицию по поводу переговоров с ПНА должен представить глава правительства.

Дискуссия началась после того, как министр просвещения и глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет опубликовал в социальной сети Facebook требование не обсуждать с Трампом возможность создания Палестинского государства: "Если в совместном заявлении прозвучит, впервые за каденцию Трампа, словосочетание Палестинское государство или даже словосочетание "политическое образование", мы все почувствуем это в ближайшие годы. Земля задрожит. Слова "Палестинское государство" – это историческая катастрофа. Нельзя, чтобы они произносились. Это исторический экзамен Нетаниягу и всех нас".

Это заявление Беннета вызвало резкую критику со стороны министров "Ликуда", воспринявших его как попытку Беннета получить дополнительные голоса правых избирателей. Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Министры не должны позволять себе чрезмерно резкие высказывания, пытаясь скопить политический капитал. Беннет пытается расширить платформу своих сторонников, принося в жертву национальные интересы, и это должно прекратиться". В ответ в партии "Байт Иегуди" посоветовали министру транспорта "не втягивать партию в попытки сместить Нетаниягу, а заняться решением проблемы пробок на шоссе №1".

На заседании министров "Ликуда", состоявшемся утром 12 февраля, с против Беннета выступили и другие представители правящей партии. Министр науки и технологии Офир Акунис сказал: "Я и мои товарищи не нуждаемся в том, чтобы Беннет указывал нам дорогу, поскольку мы являемся идеологическими противниками идеи создания Палестинского государства".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сказал своим коллегам по партии: "Ошибочно считать, что в период Трампа нет никаких ограничений. Надо действовать взвешенно и осторожно".

Позднее на заседании правительства премьер-министр не удержался от выпада в сторону Нафтали Беннета. "Я слышу разные заявления, свидетельствующие о волнении, продиктованном самыми разными мотивами, – сказал он. – Главным мотивом моей деятельности остается забота о безопасности государства".

Вечером 12 февраля состоится заседание военно-политического кабинета, которое будет посвящено выработке единой позиции перед встречей Нетаниягу и Трампа.

Нетаниягу вернется из США 17 февраля, и в начале будущей недели отправится в поездки в Австралию и Сингапур.





