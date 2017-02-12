МИД: экс-президент Перу не будет впущен в Израиль

За три часа до того, как самолет, на борту которого, согласно сообщениям в СМИ, находится Алехандро Толедо, приземлится в Израиле, МИД официально сообщил, что экс-президент Перу не получит разрешения въехать в страну.

В сообщении МИДа, которое процитировала государственная радиостанция "Решет Бет", говорится, что господин Алехандро Толедо сможет въехать в Израиль только после того, как уладит свои дела в Перу".

Такое же заявление было сделано отделом по регистрации населения при МВД. Это означает: если Алехандро Толедо окажется на борту самолета, он будет задержан на пограничном контроле, а затем отправлен обратным самолетом в США.

В воскресенье, 12 февраля, перуанские СМИ сообщили, что экс-президент Перу Алехандро Толедо, объявленный Лимой в международный розыск, находится на пути из США в Израиль. По данным сайта Ynet, его имя фигурирует в списке пассажиров рейса, вылетевшего из Сан-Франциско в Тель-Авив.

При этом обозреватель радиостанции "Решет Бет" отмечает, что нет достоверной информации, что Алехандро Толедо поднялся на борт самолета. Никто из находившихся в аэропорту не смог подтвердить, что видел его во время регистрации на рейс.

Алехандро Толедо обвинен в получении 20 миллионов долларов за продвижение интересов бразильской компании Odebrecht, строившей дороги в Перу. По данным радиостанции "Решет Бет", по тому же делу проходят двое израильтян.

Перуанские СМИ, обсуждая возможные дальнейшие шаги экс-президента, отметили, что он может попытаться скрыться в Израиле, с которым у Перу нет соглашения у экстрадиции. Элиан Карп-Толедо, жена Алехандро Толедо, гражданка Израиля, поэтому журналисты предположили, что супруги могут уехать в еврейское государство.

Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Согласно имеющимся подозрениям, Odebrecht заплатила ему взятку за право на строительство дороги от тихоокеанского побережья Перу до бразильской границы. Компания Odebrecht ранее признала, что выплатила около 800 миллионов долларов разным латиноамериканским политикам за продвижение своих интересов. В частности, 29 млн долларов компания заплатила перуанским высшим должностным лицам в период с 2005 по 2014 год.





