В Израиль вернулась зима: дожди в течение недели, снегопад на Голанских высотах

Согласно уточненному прогнозу государственного метеобюро, на этой неделе снегопад ожидается не только на горе Хермон, но и на других вершинах Голанских высот. В прочих районах страны в течение недели будут идти дожди (за исключением южного Негева и Эйлата).

Сайт meteo-tech.co.il сообщает, что снегопад на Хермоне продолжится до пятницы, 17 февраля. При этом ожидается, что температура воздуха на вершине Хермон будет колебаться в пределах от -3 до 2 градусов тепла. В течение всех этих дней высока вероятность снегопада и в других районах Голан.

В условиях снегопада горный курорт Хермон, видимо, закроют для посетителей.

На фоне низкой температуры на Голанских высотах, а также в некоторых районах Верхней Галилеи, возможен гололед на дорогах.

Предыдущий снегопад на Голанских высотах и в Верхней Галилее наблюдался 27-28 января. Тогда же мокрый снег шел на холмах Иерусалима, но снежного покрова в горах центра страны не образовалось.

В прошлом зимнем сезоне интенсивный снегопад в горных районах севера и центра страны наблюдался 25-26 января 2016 года.

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Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.