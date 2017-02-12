12 февраля 2017 г.
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Экс-президента Перу Алехандро Толедо не оказалось на борту самолета из Сан-Франциско

время публикации: 22:56 | последнее обновление: 23:06 блог версия для печати фото
Экс-президента Перу Алехандро Толедо не было на борту самолета из Сан-Франциско
Экс-президента Перу Алехандро Толедо не было на борту самолета из Сан-Франциско
Ариэль Шарон, Элиан Карп-Толедо и Алехандро Толедо, 2005 год

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на борту самолета из Сан-Франциско не оказалось экс-президента Перу Алехандро Толедо.

Ранее перуанские и американские СМИ сообщали, что после того, как самолет, на который у Алехандро Толедо и у его супруги были куплены билеты, вылетел в Израиль, мобильный телефон экс-президента Перу не переключился в роуминг. Министр внутренних дел Перу Карлос Басомбрио сообщил журналистам, что, согласно неофициальным источникам, Толедо остался в США.

Утром 12 февраля перуанские СМИ сообщили, что экс-президент Перу Алехандро Толедо, объявленный Лимой в международный розыск, находится на пути из США в Израиль. Его имя фигурировало в списке пассажиров рейса, вылетевшего из Сан-Франциско в Тель-Авив. При этом радиостанция "Решет Бет" отмечала, что никто из находившихся в аэропорту не смог подтвердить, что видел его во время регистрации на рейс.

За три часа до того, как самолет из Сан-Франциско должен был приземлиться в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, МИД Израиля официально сообщил, что экс-президент Перу не получит разрешения въехать в страну.

В сообщении МИДа, которое процитировала государственная радиостанция "Решет Бет", говорится, что господин Алехандро Толедо сможет въехать в Израиль только после того, как уладит свои дела в Перу".

Такое же заявление было сделано отделом по регистрации населения при МВД. Это означало: если бы Алехандро Толедо оказался на борту самолета, он был бы задержан на пограничном контроле, а затем отправлен обратным самолетом в США.

Алехандро Толедо обвинен в получении 20 миллионов долларов за продвижение интересов бразильской компании Odebrecht, строившей дороги в Перу. По данным радиостанции "Решет Бет", по тому же делу проходят двое израильтян.

Перуанские СМИ, обсуждая возможные дальнейшие шаги экс-президента, говорили, что он может попытаться скрыться в Израиле, с которым у Перу нет соглашения у экстрадиции. Элиан Карп-Толедо, жена Алехандро Толедо, гражданка Израиля.

Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Согласно имеющимся подозрениям, Odebrecht заплатила ему взятку за право на строительство дороги от тихоокеанского побережья Перу до бразильской границы. Компания Odebrecht ранее признала, что выплатила около 800 миллионов долларов разным латиноамериканским политикам за продвижение своих интересов. В частности, 29 млн долларов компания заплатила перуанским высшим должностным лицам в период с 2005 по 2014 год.

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