Опубликованы результаты расследования обстоятельств падения истребителя F-16

Опубликованы предварительные результаты расследования обстоятельств падения истребителя F-16i "Суфа" рано утром в субботу, 10 февраля. Боевой самолет разбился около домов в кибуце Хардуф в Изреэльской долине. Пилот и штурман успели катапультироваться, один из них был тяжело ранен, второй получил легкие травмы.

Сведения о проведенном расследовании публикуются газетой "Исраэль а-Йом", телеканалом "Решет" (13-й), сайтами Ynet, Walla и другими СМИ со ссылкой на начальника штаба ВВС Израиля, бригадного генерала Томера Бара.

Согласно опубликованной информации, самолет F-16, участвовавший в миссии по ликвидации иранского мобильного пункта управления уничтоженного ранее беспилотного самолета, проникшего в воздушное пространство Израиля, маневрировал на высоте более 3000 метров в небе над Галилеей, когда, вместе с еще тремя самолетами, подвергся массированному ракетному обстрелу с сирийской территории.

Сообщается, что по этому (и, возможно, другим) израильскому истребителю сирийскими ПВО, которые задействовали ЗРК С-200 (SA-5) и "Бук" (SA-17), было выпущено 25 ракет. Одна из ракет разорвалась рядом с F-16, была пробита кабина, один из летчиков получил ранения. Судя по имеющимся данным, экипаж не совершил необходимый маневр отклонения, так как был сосредоточен на отслеживании наземной цели. В этих условиях было принято решение катапультироваться. После чего F-16 упал в Изреэльской долине.

Экипаж еще одного F-16, летевшего над основным звеном, был вынужден совершить сложный маневр, резко сбросив высоту, чтобы уйти от сирийской ракеты.

Расследование этого инцидента продолжается. Вероятно, в будущем будут опубликованы другие подробности. Специальная комиссия должна оценить действия летчиков, а также действия других военных специалистов, участвовавших в операции.

В настоящее время один из летчиков, получивший легкие травмы, уже выписан из больницы. Состояние второго, получившего тяжелые ранения и травмы, средней тяжести – угрозы его жизни нет.

Командующий военно-воздушными силами Израиля, генерал-майор Амикам Норкин посетил в хайфской больнице "Рамбам" майора А. (пилота разбившегося F-16) и сказал ему, что он принял правильное решение катапультировался и тем самым спас не только свою жизнь, но и жизнь штурмана.

События на сирийско-израильской границе 10 февраля 2018 года

В ночь на 10 февраля ВВС ЦАХАЛа сбили над израильской территорией беспилотный самолет иранского производства, прилетевший со стороны Сирии. Вероятно, речь идет о Saeqeh ("Удар молнии") – иранском "клоне" американского БПЛА-невидимки RQ-170 Sentinel. Этот беспилотник провел над израильской территорией не более полутора минут, после чего был сбит. Бар заявил, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба. Был также уничтожен мобильный пункт управления этим БПЛА на сирийской территории.

Сирийские ПВО открыли огонь. Один из самолетов F-16i "Суфа" упал на израильской территории. Двое пилотов успели катапультироваться.

Вскоре после этого инцидента израильские ВВС атаковали военные объекты в центре Сирии.

"Оперативный штаб союзников Сирии" (ОШСС), объединяющий командование иранских сил и "Хизбаллы" на сирийской территории, заявил российскому государственному агентству РИА Новости, что израильские самолеты атаковали беспилотные аппараты, базирующиеся на авиабазе Т-4 в провинции Хомс. Согласно указанному источнику, эти БПЛА (иранского производства) были уничтожены. Точных сведений о причиненном ущербе не приводится. ОШСС заявляет, что ЦАХАЛ уничтожил беспилотные самолеты, которые использовались "для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ, в интересах сирийской армии".

Военная авиабаза Тийяс (Т-4), расположенная западнее Пальмиры в провинции Хомс, считается крупнейшей в Сирии. Она многократно использовалась для базирования самолетов, осуществлявших атаки на оппозиционные силы во время гражданской войны в Сирии (2011-2018). На территории этой базы иранский "Корпус стражей Исламской революции" создал специальные ангары для беспилотной авиатехники. Там же базируются сирийские военные самолеты МиГ-25, Су-24 и Су-22, российского производства.

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус заявлял, что в результате атаки израильских ВВС были поражены 12 сирийских и иранских военных объектов.

Базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате израильских авиаударов по целям в сирийской провинции Хомс и в районе Риф Димашк (к югу от Дамаска) были убиты шесть человек – военнослужащие армии режима Башара Асада, а также представители группировок, связанных с этим режимом. В публикации утверждается, что среди убитых есть иностранцы. Кроме того, по сведениям SOHR, есть раненые, некоторые из которых находятся в тяжелом или критическом состоянии. SOHR называет несколько целей, по которым были нанесены удары: на окраине авиабазы Т-4 и в районе аль-Байярат (в провинции Хомс), в районе ад-Димас (в северо-западной части провинции Риф Димашк), на границе между провинциями Дараа и Риф Димашк.

Сирийское государственное агентство SANA сообщало, что силы ПВО регулярной армии Сирии атаковали израильские самолеты. В сообщении утверждалось, что в результате действий сирийских ПВО был поражен более чем один самолет (эта дезинформация позже тиражировалась многими российскими СМИ). Агентство SANA передавало, что израильские самолеты рано утром в субботу атаковали военную базу в центре Сирии. Дамаск связывает воедино действия американских военных против сил режима Башара Асада и действия израильских ВВС, обвиняя США и Израиль в поддержке "Исламского государства" и других террористических организаций.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что утром в субботу, 10 февраля, сирийские ПВО задействовали против израильских самолетов зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства. По сведениям этого телеканала, при отражении авианалета на военную базу в провинции Хомс по израильским самолетам было выпущено 10 ракет.

Инциденты с израильскими самолетами F-16 за последние 20 лет

10 февраля 2018 года самолет F-16, участвовавший в боевой операции, упал на территории кибуца Хардуф в Изреэльской долине. Летчики катапультировались и выжили.

5 октября 2016 года при посадке на базе Рамон после выполнения задания в секторе Газы разбился самолет F-16. Погиб майор ВВС Охад Коэн-Нов (34). Штурман катапультировался и выжил.

7 июля 2013 года в 50 км от побережья сектора Газы у истребителя F-16i, вылетевшего с базы "Хацор", отказал двигатель. Убедившись, что запустить двигатель не удается, экипаж принял решение катапультироваться. Самолет упал в воду.

11 ноября 2010 года в районе города Мицпе-Рамон в ходе тренировочного полета потерпел крушение истребитель F-16i. В этой авиакатастрофе погибли майор Амихай Иткис (28) и майор Эммануэль Леви (30).

13 сентября 2009 года в районе Хевронского нагорья разбился самолет F-16, которым управлял лейтенант Асаф Рамон, сын первого израильского космонавта Илана Рамона. Асаф Рамон погиб.

Во время Второй Ливанской войны летом 2006 года произошла авария на самолете F-16, когда он совершал разбег по взлетной полосе. Пилоты, обнаружив неисправность, катапультировались, а самолет был остановлен с помощью специальной сетки. Летчики не пострадали.

В мае 2005 года пилоты катапультировались из самолета, заходившего на посадку на базе Рамат-Давид. Причиной стала обнаруженная техническая неисправность. Летчики не пострадали.

В феврале 2003 году еще один самолет разбился под Дженином, летчик успел катапультироваться.

В августе 2000 года летчик был вынужден оставить самолет из-за неисправности, обнаруженной во время тренировочного полета. Пилот получил легкие травмы.

В марте 2000 года самолет F-16 разбился в Средиземном море. В ходе поисков были обнаружены тела пилотов: майора Йонатана Бегина (сына министра Бени Бегина) и капитана Лиора Арари.

В августе 1998 года во время тренировочного полета разбился самолет F-16. Пилот катапультировался.





