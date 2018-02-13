ШАБАК раскрыл двух агентов ХАМАС, управляемых из Турции

В понедельник, 12 февраля, была разрешена к публикации информация об аресте сотрудниками ШАБАК и полицией двух агентов ХАМАС: профессора из Турции и жителя Умм Эль-Фахма.

Оба подозреваемых были арестованы в прошлом месяце. Сначала был задержан профессор права из Турции Камиль Такали, а через неделю его сообщник - израильтянин Дхарам Джабарин. К моменту публикации этого сообщения, Такали был депортирован из Израиля.

По данным ШАБАК, оба подозреваемых были завербованы в Турции высокопоставленным боевиком ХАМАС Захером Джабариным, освобожденным из израильской тюрьмы в рамках "сделки Шалита". Захер Джабарин, отвечающий за финансирование боевиков ХАМАС, также занимается координацией террористических ячеек, действующих на территории Иудеи и Самарии.

В ходе расследования у ШАБАК появились данные о том, что власти Турции причастны к финансированию боевого крыла ХАМАС. Поддержка оказывалась через оборонную компанию SADAT, созданную Аднаном Баге, консультантом, имеющим близкие связи в правительстве Турции. В ШАБАК полагают, что компания была создана, в частности, для передачи оружия и денег "Палестинской армии", которая, по замыслу спонсоров, будет сражаться против Израиля.

Кроме того, по данным спецслужб, ХАМАС поддерживал связи с властями Турции через Джахада Йармура, участвовавшего в похищении солдата ЦАХАЛа Нахшона Ваксмана и также освобожденного из израильской тюрьмы в рамках "сделки Шалита".

В материалах расследования говорится, что в 2012 году Камиля Такали попросили помочь устроиться недавно приехавшим в Турцию боевикам ХАМАС. Такали помог им получить вид на жительство, арендовать или купить жилье, а также при оформлении других сделок.

Кроме того, спецслужбам известно, что членам ХАМАС принадлежит в Турции фирма IMES, через которую были отмыты несколько миллионов долларов, которые затем поступили в сектор Газы и другие страны.

Дхарам Джабарин был завербован Захером Джабариным во время отпуска в Турции. В течение полутора лет Дхарам по просьбе Захера и компании IMES передавал деньги ячейкам ХАМАС в Иудее и Самарии. Во время обыска в доме Джабарина были обнаружены наличными более 90 тысяч евро, которые он должен был передать в Иудею и Самарию.

Ожидается, что в ближайшие дни житель Умм эль-Фахма Дхарам Джабарин предстанет перед судом.





