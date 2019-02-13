13-й канал: Нетаниягу "провалил" переговоры с Эр-Риядом

Во вторник, 12 февраля, 13-м каналом израильского телевидения был показан сюжет, в котором утверждалось, что в августе 2014 года, в последний день операции "Нерушимая скала", Саудовская Аравия обратилась к Израилю с предложением о совместном восстановлении сектора Газы, возобновлении мирного процесса и также обещала свою поддержку в противостоянии с Ираном.

Ссылаясь на три независимых источника, 13-й телеканал сообщил, Эр-Рияд предлагал Израилю обнародовать совместную программу на Генассамблее ООН, которая должна была состояться через полтора месяца. Предполагалось, что в ООН с совместным заявлением выступят Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Источники 13-го канала утверждают, что в сентябре 2014 года Нетаниягу встретился с посланником Саудовской Аравии принцем Бадр бен Абдаллой бен Фарханом аль-Судом. Встреча проходила в некой третьей стране, и она не афишировалась. План Нетаниягу понравился, и он предложил начать подготовку к Генассамблее.

Источники говорят, что членам кабинета министров, за исключением Моше Яалона, занимавшего тогда пост министра обороны, ничего не было известно о ведущихся с Эр-Риядом переговорах.

По данным 13-го телеканала, состоялось несколько встреч между советниками Нетаниягу и представителями Эр-Рияда. Саудовцы были готовы принять большую часть предложений Израиля, но надеялись на то, что Иерусалим также проявит гибкость. Но Нетаниягу отказался идти навстречу Эр-Рияду. Переговоры прекратились, Эр-Рияд обвинил в этом Иерусалим.

Отметим, что из министерства главы правительства, комментируя сюжет на 13-м канале, заявили, что в нем "все неправда, от первой до последней буквы".