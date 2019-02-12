Индекс качества жизни: жить в Израиле стало лучше

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало Индекс качества жизни, устойчивости развития и национальной стойкости за 2017 год, оценивающий жизнь в Израиле по 70 различным объективным и субъективным параметрам.

Параметры разделены на 11 категорий: качество занятости, личная безопасность, здоровье, жилье и инфраструктуры, образование и реализация талантов, личное и социальное благополучие, экология, гражданская сознательность и власть, материальный уровень жизни, досуг и культура, наука и техника.

В 35 параметрах показатели за последний год улучшились, в 10 параметрах – ухудшились, в остальных заметного изменения отмечено не было.

При сравнении отчетов 2002 и 2017 года улучшение было отмечено в 36 параметрах, ухудшение – в пяти.

В общем рейтинге крупных городов (свыше 100 тысяч человек) лучшим городом для жизни оказался Рамат-Ган. На втором месте – Реховот. Далее следуют Ришон ле-Цион, Тель-Авив, Петах-Тиква, Бней-Брак, Нетания, Беэр-Шева, Хайфа, Холон, Ашдод, Иерусалим, Ашкелон. Замыкает рейтинг Бат-Ям. Подробнее с данными по каждому городу можно ознакомиться на сайте ЦСБ (на иврите).

Среди ухудшившихся показателей – рост количества жертв ДТП, рост уровня ожирения среди учеников 7-х классов, рост доли населения, у которой расходы на жилье превышают 30% всех расходов, рост задолженности домашних хозяйств как доли от ВВП, рост числа жертв насилия или угроз применения насилия.

Среди позитивных тенденций – увеличение объемов переработки мусора и выработки "зеленой" энергии, сокращение разрыва в получении высшего образования между детьми родителей с высшим образованием и родителей без высшего образования, рост уровня удовлетворенности жилищными условиями, сокращение уровня детской смертности, рост уровня занятости (включая сокращение уровня "глубокой" безработицы), рост медианной зарплаты, рост уровня удовлетворенности работой, сокращение числа сексуальных домогательств, рост продолжительности жизни среди женщин, рост длительности здоровой части жизни у мужчин и женщин.





