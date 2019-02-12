Мать, подозреваемая в убийстве ребенка на юге Израиля - гражданка Украины

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что мать ребенка, захлебнувшегося во время купания в ванне, не имеет израильского гражданства и является гражданкой Украины. Трагический инцидент произошел в Эйлате, ребенка доставили в больницу в Беэр-Шеве, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Перед началом судебного заседания задержанная побеседовала с психиатром, который заявил что "душевное состояние женщины взывает тревогу, имеют место признаки психоза", отмечают СМИ.

По данным сайта "Телеканала 13", существуют подозрения о том, что эта женщина недавно пыталась покончить с собой.

По требованию полиции суд продлил срок содержания женщины на пять дней и направил ее на психиатрическую экспертизу.

Напомним, во вторник, 12 февраля, в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве скончался четырехлетний мальчик, днем ранее захлебнувшийся во время купания в ванне. Из больницы передали, что ребенок был доставлен в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей пострадавший умер.

В ночь на вторник была задержана мать мальчика, подозреваемая в причастности к гибели ребенка.

Имена погибшего мальчика и его родителей пока не публикуются.