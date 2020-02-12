"Ликуд" и "Ямина" в борьбе за голоса правых избирателей

Министр обороны и глава блока "Ямина" Нафтали Беннет заявил в беседах с приближенными, что ни при каких обстоятельствах не присоединится к правительству во главе с Бени Ганцем. "Я правый. Не центрист и не правый на половину. Даже если в "Кахоль Лаван" предложат мне оставаться на посту министра обороны, я не стану сваливать Нетаниягу", – цитирует "Исраэль а-Йом" слова Беннета.

Лидер "Ямины" подверг критике блок "Кахоль Лаван". "Вся их идеология построена на том, что говорит Офер Шелах, который влияет на Яира Лапида, который влияет на остальных лидеров "Кахоль Лаван". Такая конструкция не может быть жизнеспособной", – заявил Беннет.

Глава блока "Ямина" полагает, что существует реальная опасность четвертых выборов, однако, по его мнению, есть выход: "Если нам будет не хватать трех или четырех мандатов, можно будет "наскрести" партнеров в противоположном лагере".

В руководстве блока "Ямина" опасаются, что в последние дни предвыборной кампании Нетаниягу вновь предпримет агрессивную попытку привлечь их избирателей к голосованию за "Ликуд".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался с ведущими раввинами религиозного сионизма, убеждая их отказаться от поддержки блока "Ямина". По словам приближенных премьер-министра, Беннет присоединится к правительству Ганца, если получит обещание остаться министром обороны.

Источник в "Ликуде" заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что Нетаниягу не убеждал раввинов отказать в поддержке блоку "Ямина".

Обострение ситуации в сфере безопасности на границе с Газой также отразилось на противостоянии в правом лагере. Как сообщает "Кан 11", Нетаниягу в беседах с приближенными возлагает ответственность за ситуацию на юге на министра обороны. "Я дал Беннету все полномочия и средства", – говорит премьер-министр.

Ранее Нетаниягу обвинил лидера "Ямина" в нелояльности после того, как Беннет призвал безотлагательно принять решение о распространении израильского суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии. "Беннет пытается извлечь политическую выгоду из плодов работы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который за три года контактов с президентом Трампом сумел выработать проект распространения суверенитета, не знаком с деталями и с дипломатическими шагами, которые предпринимает премьер-министр. Высказывания Беннета ставят под угрозу проект распространения суверенитета, разработанный премьер-министром совместно с американской администрацией", – заявляют в "Ликуде".

В свою очередь, в блоке "Ямина" заявили следующее: "Нам неясна причина активности, с которой премьер-министр атакует своих естественных союзников в прошлом и в будущем: религиозных сионистов".





