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В Израиле

В возрасте 55-лет скончался певец и композитор Меир Банай

время публикации: 21:15 | последнее обновление: 21:23 блог версия для печати фото
В возрасте 55-лет скончался певец и композитор Меир Банай

В четверг, 12 января, скончался израильский певец и композитор Меир Банай. Ему было 55 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Маир родился и рос в Беэр-Шеве в семье Ицхака Баная, единственного из знаменитого клана Банаев, кто сцене предпочел карьеру судьи. Меир стал первым из его детей, кто вернулся на сцену. Его примеру последовала сестра Орна, ставшая актрисой, и младший брат Эвьятар, также ставший певцом.

Меир начал писать песни и выступать в 17 лет. В армии служил в военном оркестре.

Меир Банай исполнял рок и поп-музыку. Выпустил девять альбомов.

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