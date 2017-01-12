Пограничник, застреливший арабского подростка, будет обвинен в причинении смерти по халатности

По информации сайта Nana10, военнослужащий пограничной полиции Бен Дери, причастный к гибели палестинского подростка во время беспорядков на КПП "Битуния", пришел к соглашению с прокуратурой.

По информации этого источника, военнослужащий будет обвинен в причинении смерти по халатности.

Инцидент произошел 15 мая у КПП "Битуния", недалеко от Рамаллы во время арабской манифестации в ознаменование "Дня Накбы". После того, как на месте начались беспорядки, военнослужащие открыли огонь, убив 16-летнего Мухаммада Абу-Тахира и 17-летнего Надима Новару. Видео этого инцидента было показано каналом CNN.

Моше Яалон, возглавлявший в тот период министерство обороны, утверждал, что видеозапись была подвергнута тенденциозному монтажу. "В ходе инцидента в солдат пограничной стражи летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Возникла непосредственная угроза для их жизни, и действовали они соответствующе", - заявлял он.

Администрация Белого Дома и ООН призывали Израиль провести расследование и, если военнослужащие нарушили инструкцию, наказать виновных.





