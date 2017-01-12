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В Израиле

В Нацерете закрыты пекарни, в которых работали палестинские нелегалы

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 17:36 блог версия для печати фото
В Нацерете закрыты пекарни, в которых работали палестинские нелегалы

Полиция закрыла пять пекарен в Нацерете и деревне Яфия, в которых работали жители Палестинской автономии, не имевшие права находиться в Израиле.

Пресс-служба полиция сообщила, что с начала недели в пекарнях Нацерета были задержаны 19 палестинских нелегалов, не имевших права на работу в Израиле. Большинство задержанных являются жителями Джанина и Дахирии.

Отметим, что полиция получила возможность закрывать бизнесы, в которых были задержаны нелегалы, после вступления в силу 26-й поправки к закону о въезде в Израиль.

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Четверг, 12 января 2017 г.
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