Хакеры похитили 900 Gb данных у компании из Петах-Тиквы, производящей инструменты для взлома

Хакерам удалось похитить около 900 Gb данных с серверов израильской компании Cellebrite, производящей программное обеспечение, позволяющее полиции и спецслужбам обходить защиту мобильных телефонов и извлекать из них необходимую информацию.

О взломе серверов компании 12 явнваря сообщил сайт Vice's Motherboard.

Согласно этому сообщению, хакеры завладели информацией о клиентах Cellebrite, а также похитили технические документы, касающиеся продукции компании.

На сайте Cellebrite подтверждается, что специалистами недавно был зарегистрирован несанкционированный доступ к внешним серверам компании. Проводится расследование с целью выяснения, откуда происходила атака и также оценить степень причиненного ущерба.





