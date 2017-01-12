12 января 2017 г.
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Хакеры похитили 900 Gb данных у компании из Петах-Тиквы, производящей инструменты для взлома

время публикации: 22:17 | последнее обновление: 22:45 блог версия для печати фото
Хакеры похитили 900 Gb данных у компании из Петах-Тиквы, производящей инструменты для взлома

Хакерам удалось похитить около 900 Gb данных с серверов израильской компании Cellebrite, производящей программное обеспечение, позволяющее полиции и спецслужбам обходить защиту мобильных телефонов и извлекать из них необходимую информацию.

О взломе серверов компании 12 явнваря сообщил сайт Vice's Motherboard.

Согласно этому сообщению, хакеры завладели информацией о клиентах Cellebrite, а также похитили технические документы, касающиеся продукции компании.

На сайте Cellebrite подтверждается, что специалистами недавно был зарегистрирован несанкционированный доступ к внешним серверам компании. Проводится расследование с целью выяснения, откуда происходила атака и также оценить степень причиненного ущерба.



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