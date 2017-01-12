Открылась первая в Израиле клиника для бездомных животных

В четверг, 12 января, в Ашкелоне открылась первая в Израиле ветеринарная клиника, главными пациентами которой станут бездомные кошки и собаки.

Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что деньги на открытие клиники, а это около 1,5 миллиона шекелей, были собраны некоммерческой организацией "Тну ле-хайот лехийот". Значительная часть необходимой суммы получена организацией за счет заключения договоров с мэриями различных городов. Кроме того, около 200 тысяч шекелей организация получила по завещанию от частного лица.

Ветеринарная клиника будет специализироваться на кастрации и стерилизации бездомных животных.

По данным организации "Тну ле-хайот лехийот", в Израиле проживают около двух миллионов бездомных котов и кошек.





