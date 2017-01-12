МИД сообщил об увольнении Шая Маскота, ставшего причиной дипскандала в Лондоне

В четверг, 12 января, МИД Израиля сообщил, что сотрудник посольства в Великобритании, оказавшийся в центре дипломатического скандала, подал заявление об увольнении.

В начале месяца телеканал "Аль-Джазира" опубликовал запись беседы между сотрудником израильского посольства Шаем Маскотом и чиновницей британского правительства, в ходе которой израильтянин заявил, что помощника главы британского МИДа Алана Дункана следует "убрать" из министерства, а также назвал "идиотом" главу британского МИДа Бориса Джонсона.

Разговор был записан в лондонском ресторане в октябре 2016 года. Шай Маскот встречался с Марией Стрицолло, бывшей помощницей министра образования Великобритании Роберта Хальфона, и с журналистом "Аль-Джазиры", выдававшим себя за британского произраильского активиста.

После показа сюжета "Аль-Джазирой" посол Израиля в Великобритании Марк Регев принес Алану Дункану официальные извинения и заявил, что высказывания дипломата не отражают взглядов посольства или правительства Израиля.





