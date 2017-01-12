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Полиция выдала повестки родителям подростков, катавшихся на электровелосипедах

время публикации: 08:03 | последнее обновление: 08:03 блог версия для печати фото
Полиция выдала повестки родителям подростков, катавшихся на электровелосипедах

Сотрудники полиции Кирьят-Оно провели в среду, 11 января, операцию против нарушителей новых правил дорожного движения, касающихся езды на электровелосипедах.

В ходе операции были выписаны штрафы 7 электровелосипедистам в возрасте старше 16 лет и задержаны 5 подростков в возрасте до 16 лет, которым новый закон запрещает пользоваться электровелосипедом.

Электровелосипеды задержанных были конфискованы, а их родители получат повестки в суд. В сообщении для СМИ в полиции подчеркнули, что вызов в суд может в дальнейшем негативно сказаться на шансах подростков получить водительские права.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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Четверг, 12 января 2017 г.
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