Полиция выдала повестки родителям подростков, катавшихся на электровелосипедах

Сотрудники полиции Кирьят-Оно провели в среду, 11 января, операцию против нарушителей новых правил дорожного движения, касающихся езды на электровелосипедах.

В ходе операции были выписаны штрафы 7 электровелосипедистам в возрасте старше 16 лет и задержаны 5 подростков в возрасте до 16 лет, которым новый закон запрещает пользоваться электровелосипедом.

Электровелосипеды задержанных были конфискованы, а их родители получат повестки в суд. В сообщении для СМИ в полиции подчеркнули, что вызов в суд может в дальнейшем негативно сказаться на шансах подростков получить водительские права.