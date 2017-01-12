"Дело 2000": полиция расследует, политики готовятся к "окончанию эпохи Нетаниягу"

В ближайшие дни состоится новый допрос владельца газеты "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса, сообщает в четверг, 12 января, "Исраэль а-Йом". Согласно опубликованной информации, Мозес будет допрошен в рамках так называемого "дела 2000".

Сообщается, что следователи намерены допросить также премьер-министра Биньямина Нетаниягу, с которым, согласно имеющимся подозрениям, Арнон Мозес вел переговоры о сделке. Как сообщалось ранее, глава концерна "Едиот Ахронот" предлагал отказаться от нападок на Нетаниягу в принадлежащих ему СМИ взамен на согласие главы правительства поддержать законопроект, запрещающий бесплатное распространение газеты "Исраэль а-Йом".

11 января "Гаарец" сообщал, что Мозес готов был гарантировать главе правительства свою всестороннюю поддержку, и даже взять на работу некоторое число журналистов, имена которых назовет Нетаниягу. По сообщению "Гаарец", Мозес сказал Нетаниягу: "Если мы договоримся о "законе "Исраэль а-Йом"", я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты оставался на своем посту столько времени, сколько захочешь". Десятый канал ИТВ утверждает также, что в ходе бесед между Нетаниягу и Мозесом обсуждалась возможность ограничить количество рекламы, публикующейся на страницах распространяемой газеты "Исраэль а-Йом", которая считается изданием, контролируемым главой правительства.

Известно, что Нетаниягу и Мозес встречались в конце 2014 года. Точные даты, имеющие большое значение в этом деле, не называются. Закон, запрещающий бесплатное распространение газет в Израиле, был утвержден в предварительном чтении 12 ноября 2014 года. Три недели спустя, 2 декабря 2014 года, глава правительства объявил о роспуске Кнессета и досрочных выборах. В политической системе многие связывали решение Нетаниягу объявить о выборах с утверждением в предварительном чтении "закона "Исраэль а-Йом"". В ходе предвыборной кампании "Едиот Ахронот" был одним из наиболее острых критиков премьер-министра. По сообщению "Гаарец", после выборов, на которых победил "Ликуд", переговоры между Мозесом и Нетаниягу не возобновлялись.

Беседы между Мозесом и Нетаниягу были записаны на диктофон Ари Хэро, бывшего главы канцелярии Биньямина Нетаниягу. По версии главы правительства, беседы были записаны, чтобы иметь доказательства противозаконных действий со стороны владельца "Едиот Ахронот". В то же время, Десятый канал ИТВ отмечает, что это не первая версия, которую Нетаниягу представил в ходе расследования.

"Исраэль а-Йом" пишет, что в рамках расследования этого дела был допрошен министр туризма Ярив Левин. По утверждению Нетаниягу, он советовался с ним по вопросу о "законе "Исраэль а-Йом"". Свидетельские показания дал один из инициаторов этого закона депутат Кнессета Эйтан Кабель ("Авода"/"Сионистский лагерь").

Полиция намерена допросить также министра регионального сотрудничества Цахи Анегби и министр экологии Зеэва Элькина (оба входят в руководство "Ликуда").

Одновременно продолжается расследование так называемого "дела 1000", в рамках которого Биньямин Нетниягу подозревается в получении незаконных подарков от бизнесмена Арнона Мильчена. 11 января на протяжении нескольких часов полиция допрашивала по этому делу жену премьер-министра Сару Нетаниягу.

В политической системе расследование вокруг семьи Нетаниягу вызывает заметный резонанс. Политический обозреватель Десятого канала ИТВ Сефи Овадия цитирует слова одного из министров, заявившего: "Есть ощущение, что эпоха Нетаниягу завершается. Нужно готовиться к тому моменту, когда завершится эпоха Нетаниягу в израильской политике". В свою очередь, Йоси Вертер пишет в газете "Гаарец", что глава блока "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог готов поддержать кандидатуру министра финансов Моше Кахлона на пост главы правительства, если Нетаниягу будет вынужден подать в отставку.

Ранее сообщалось, что Кахлон встречался с представителями "Сионистского лагеря" и проверял с ними возможность создания альтернативного правительства в действующем Кнессете в случае отставки Нетаниягу. В интервью NEWSru.co.il Моше Кахлон категорически отверг факт таких переговоров.

Согласно действующему законодательству, отставка главы правительства означает автоматический роспуск правительства, но не Кнессета. Президент государства может возложить на кого-то из депутатов право формировать новое правительство в том же Кнессете. Если президент видит, что шансы на формирования нового правительства низки, он имеет полномочия объявить о роспуске Кнессета и объявлении досрочных выборов. В настоящий момент в досрочных выборах заинтересована только партия "Еш Атид".





