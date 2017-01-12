"Байт Иегуди" грозит коалиционным кризисом на фоне замораживания закона о форпостах

23 января фракция "Байт Иегуди" намерена вынести на рассмотрение Кнессета законопроект о легализации форпостов в Иудее и Самарии.

Как заявил депутат Кнессета Бецалель Смотрич, "существует соглашение между всеми фракциями коалиции, согласно которой закон будет продвигаться после завершения каденции Обамы".

На заседании фракции НДИ, состоявшейся 9 января, министр обороны Авигдор Либерман заявил: "Как всем известно, закон о легализации форпостов не был принят и не будет принят, но разговоры о нем стали той соломинкой, которая привела США к решению воздержаться при голосовании по резолюции Совета безопасности ООН".

Это заявление Либермана вызвало резкую критику в "Байт Иегуди". Депутат Смотрич отметил, что "если одна партия, входящая в коалицию, не будет соблюдать достигнутые договоренности, то и мы будем считать себя свободными от выполнения своих обязательств".

Напомним, что в настоящий момент законопроект находится в процессе утверждения специальной совместной комиссией по законодательству и по иностранным делам и обороне. По словам Смотрича, работа над законопроектом завершена, и можно вынести его на утверждение в первую неделю после завершения каденции Обамы.