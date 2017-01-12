12 января 2017 г.
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Нетаниягу: "Парижская конференция - это палестинская афера под французским покровительством"

время публикации: 13:50 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Бёрге Бренде и Биньямин Нетаниягу. Иерусалим, 12 января 2017 года

В четверг, 12 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы противостоим серьезной угрозе со стороны сил террора, которые стремятся уничтожить не только Израиль, но и любые шансы на мир. Но существуют и другие факторы, разрушающие шансы на мир, одним из которых является Парижская конференция. Речь идёт о конференции, являющейся мистификацией, палестинской аферой под французским покровительством, цель которой привести к принятию дополнительных антиизраильских позиций. Это ведёт к отступлению мирного процесса назад, и это не наша вина. Это пережиток прошлого, последняя попытка удержаться в прошлом до того, как настанет будущее". Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде сказал: "Я рад быть здесь снова. Хочу выразить наши искренние соболезнования по поводу теракта, произошедшего в воскресенье".

В отношении Парижской конференции министр Бренде сказал: "Мы будем там, но мы сделаем всё, чтобы гарантировать сбалансированный результат. Я с нетерпением жду обсуждения будущего мирного процесса вместе с вами". В начале встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Норвегии подписали совместную декларацию о намерениях в области научных исследований между Израилем и Норвегией.

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