Нетаниягу: "Парижская конференция - это палестинская афера под французским покровительством"

В четверг, 12 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы противостоим серьезной угрозе со стороны сил террора, которые стремятся уничтожить не только Израиль, но и любые шансы на мир. Но существуют и другие факторы, разрушающие шансы на мир, одним из которых является Парижская конференция. Речь идёт о конференции, являющейся мистификацией, палестинской аферой под французским покровительством, цель которой привести к принятию дополнительных антиизраильских позиций. Это ведёт к отступлению мирного процесса назад, и это не наша вина. Это пережиток прошлого, последняя попытка удержаться в прошлом до того, как настанет будущее". Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде сказал: "Я рад быть здесь снова. Хочу выразить наши искренние соболезнования по поводу теракта, произошедшего в воскресенье".

В отношении Парижской конференции министр Бренде сказал: "Мы будем там, но мы сделаем всё, чтобы гарантировать сбалансированный результат. Я с нетерпением жду обсуждения будущего мирного процесса вместе с вами". В начале встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Норвегии подписали совместную декларацию о намерениях в области научных исследований между Израилем и Норвегией.