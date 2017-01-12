12 января 2017 г.
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В Израиле

Прогноз погоды на 12 января: небольшое повышение температуры, малооблачно

время публикации: 05:25 | последнее обновление: 05:32 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 12 января: небольшое повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 12 января, будет немного теплее, чем вчера. Малооблачно, в первой половине дня без осадков. Вечером возможен слабый дождь на севере. В горах на севере вечером усилится восточный ветер.

В Иерусалиме – 6-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-17, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 9-21. В Беэр-Шеве – 6-19, в Мицпе-Рамоне – 5-14, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне – 11-17, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 5-16.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу немного похолодает, местами возможен слабый дождь. В субботу ожидается повышение температуры и понижение влажности, устойчивый восточный ветер. В воскресенье похолодает, переменная облачность, слабый дождь на севере.

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Четверг, 12 января 2017 г.
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