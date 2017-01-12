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В Израиле

В доме жителя бедунской деревни обнаружено оружие и форма ЦАХАЛа

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 18:35 блог версия для печати фото
В доме жителя бедунской деревни обнаружено оружие и форма ЦАХАЛа
В доме жителя бедунской деревни обнаружено оружие и форма ЦАХАЛа

Во время обыска в доме жителя бедуинской деревни Румат аль-Хейб были обнаружен чемодан, в котором находился пистолет калибра 9 мм класса FN, патроны к нему, а также магазин к автомату М16.

Кроме того, в доме подозреваемого было обнаружено армейское снаряжение, в том числе форма ЦАХАЛа, каска, утепленный комбинезон "хермонит" и армейские ботинки.

Пресс-служба полиции сообщает, что обыск проводился вечером 11 января.

В ходе операции был задержан 20-летний деревни. В четверг, 12 января, мировой суд Тверии по просьбе полиции поместил его под домашний арест.

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