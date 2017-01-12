Полиция рекомендовала судить шейха Раада Салаха

Полиция Израиля рекомендовала передать в суд дело главы северного крыла "Исламского движения" шейха Раада Салаха. Пресс-служба полиции сообщила, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для предъявления Рааду Салаху обвинений в подстрекательстве к насилию, поощрении террора и за участие в деятельности в запрещенной в Израиле организации.

Расследование, которое велось подразделением по борьбе с особо тяжкими преступлениями, было начато после публикаций, которые были сделаны Раадом Салахом уже после того, как "Исламское движение" было объявлено вне закона.

Шейх Раад Салах в 2015 году был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения по статьям за подстрекательство и расизм.