12 января 2017 г.
последняя новость: 16:36
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:36 Суд не признал спамом обращения вузов к выпускникам
16:01 Открылась первая в Израиле клиника для бездомных животных
15:31 МИД сообщил об увольнении Шая Маскота, ставшего причиной дипскандала в Лондоне
15:19 Правительство выделит 7,2 миллиона шекелей на создание центра наследия Бабы-Сали
15:17 Полиция рекомендовала судить шейха Раада Салаха
15:02 Опрос: "Еш Атид" опережает "Ликуд", правая коалиция усиливается
14:15 ДТП в Верхней Галилее, погиб водитель мотовездехода
13:50 Нетаниягу: "Парижская конференция - это палестинская афера под французским покровительством"
12:38 "Байт Иегуди" грозит коалиционным кризисом на фоне замораживания закона о форпостах
10:01 "Дело 2000": полиция расследует, политики готовятся к "окончанию эпохи Нетаниягу"
В Израиле

Полиция рекомендовала судить шейха Раада Салаха

время публикации: 15:17 | последнее обновление: 15:17 блог версия для печати фото
Полиция рекомендовала судить шейха Раада Салаха

Полиция Израиля рекомендовала передать в суд дело главы северного крыла "Исламского движения" шейха Раада Салаха. Пресс-служба полиции сообщила, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для предъявления Рааду Салаху обвинений в подстрекательстве к насилию, поощрении террора и за участие в деятельности в запрещенной в Израиле организации.

Расследование, которое велось подразделением по борьбе с особо тяжкими преступлениями, было начато после публикаций, которые были сделаны Раадом Салахом уже после того, как "Исламское движение" было объявлено вне закона.

Шейх Раад Салах в 2015 году был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения по статьям за подстрекательство и расизм.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
Следователи "Лахав-433" допросили шейха Раада Салаха
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2015 г.
Шейх Раад Салах приговорен к 11 месяцам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2014 г.
Шейх Раад Салах приговорен к восьми месяцам тюрьмы за подстрекательство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2013 г.
Раэд Салах признан виновным в подстрекательстве к насилию







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 12 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017