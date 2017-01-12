Опрос: "Еш Атид" опережает "Ликуд", правая коалиция усиливается

В четверг, 12 января, портал Walla опубликовал результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом. Этот опрос был проведен после того, как стало известно о подозрениях в отношении Биньямина Нетаниягу по "делу 2000".

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 21 созыва состоялись сегодня, то "Еш Атид" стала бы наибольшей фракцией парламента с 27 мандатами. "Ликуд" набрал бы 24, а третьей по величине фракцией стала бы "Байт Иегуди" с 13 мандатами. Объединенный арабский список набрал бы 12 мандатов, партии НДИ и "Сионистский лагерь" – по 9, ШАС и "Яадут а-Тора" – по 7, МЕРЕЦ и "Кулану" – по 6.

В этом опросе проверялась электоральная популярность лишь тех партий, которые представлены в Кнессете сегодня. Результаты опроса свидетельствуют о том, что нынешняя коалиция набирает 66 мандатов, в то время как в нынешнем Кнессете у нее есть 65.

Респондентам также предложили ответить на вопрос, кто из лидеров двух ведущих партий – Нетаниягу и Лапид – более соответствует должности премьер-министра. 37% предпочитают видеть на этом посту Биньямина Нетаниягу, 33% - Яира Лапида, 30% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.





