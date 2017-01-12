Улучшилось состояние одной из пострадавших в "автомобильном теракте" в Армон а-Нацив

Врачи иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщили о существенном улучшении в состоянии военнослужащей, получившей очень тяжелые ранения в результате "автомобильного теракта" в квартале Армон а-Нацив.

Сразу после поступления в больницу девушка была погружена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату искусственного дыхания. В четверг, 12 января, спустя четыре дня после теракта, врачи вывели пациентку из состояния комы.

Пресс-служба больницы сообщила, что пациентка дышит самостоятельно. По словам врачей, опасность для жизни девушки миновала. Однако ей предстоит еще длительное лечение и реабилитация.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что еще четверо пострадавших в результате теракта находятся на лечении в больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние всех пациентов стабильное.