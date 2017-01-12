ЦАХАЛ потратил 230 тысяч шекелей на покупку свиней для тренировок врачей и военфельдшеров

Как сообщает газета "Гаарец", в рамках подготовки военных врачей и военфельдшеров Армия обороны Израиля закупила 90 свиней общей стоимостью 230 тысяч шекелей.

В 2015 году учебных целях были использованы 20 свиней, в 2014 году – 66, в 2013 – 72, а в 2012 – 290 свиней. Издание отмечает, что разрешение на использование свиней в учебных целях ЦАХАЛ получает от комиссии по опытам на животных.

В медицинской службе ЦАХАЛа подчеркивают, что свиньи используются для подготовки военных медиков, поскольку во многих аспектах анатомии и физиологии наиболее похожи на человека, что позволяет максимально близко имитировать ранения на поле боя. При этом соблюдаются все установленные нормы и требования.