12 января 2017 г.
последняя новость: 09:18
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:18 В Негеве умерла четырехмесячная девочка
08:23 Полиция проводит учения в Тель-Авиве
08:06 Командир бригады "Кфир" встречался с отцом Эльора Азарии и убеждал его отказаться от апелляции
08:03 Полиция выдала повестки родителям подростков, катавшихся на электровелосипедах
07:48 ЦАХАЛ потратил 230 тысяч шекелей на покупку свиней для тренировок врачей и военфельдшеров
07:08 Из дома судьи в Модиине похищен компьютер
05:25 Прогноз погоды на 12 января: небольшое повышение температуры, малооблачно
02:57 Вооруженные преступники в масках ограбили автозаправочную станцию на севере Израиля
02:17 В результате ДТП в Явне ранен мотоциклист
22:04 На парковке в Петах-Тикве горят несколько машин
В Израиле

ЦАХАЛ потратил 230 тысяч шекелей на покупку свиней для тренировок врачей и военфельдшеров

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 07:48 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ потратил 230 тысяч шекелей на покупку свиней для тренировок врачей и военфельдшеров

Как сообщает газета "Гаарец", в рамках подготовки военных врачей и военфельдшеров Армия обороны Израиля закупила 90 свиней общей стоимостью 230 тысяч шекелей.

В 2015 году учебных целях были использованы 20 свиней, в 2014 году – 66, в 2013 – 72, а в 2012 – 290 свиней. Издание отмечает, что разрешение на использование свиней в учебных целях ЦАХАЛ получает от комиссии по опытам на животных.

В медицинской службе ЦАХАЛа подчеркивают, что свиньи используются для подготовки военных медиков, поскольку во многих аспектах анатомии и физиологии наиболее похожи на человека, что позволяет максимально близко имитировать ранения на поле боя. При этом соблюдаются все установленные нормы и требования.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 4 июля 2016 г.
В 2015 году в Израиле для опытов было использовано 330 тысяч животных







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 12 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017