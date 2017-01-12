ДТП в Верхней Галилее, погиб водитель мотовездехода

В четверг, 12 января, в деревне Узайр (Нижняя Галилея) мотовездеход врезался в столб.
24-летний мужчина, находившийся за рулем мотовездехода, получил тяжелейшие ранения. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место, были вынуждены констатировать смерть пострадавшего. Еще один 24-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и повреждения конечностей.
Состояние потерпевшего оценивается как средней степени тяжести. Ему оказана первая помощь, а затем медики доставили потерпевшего в больницу.
בשעה 13:06 נמסר למד"א על תאונת טרקטורון בכפר עוזייר. צוותי מד"א קובעים את מותו של בן 24 ומעניקים טיפול ומפנים לבי"ח פצוע נוסף במצב בינוני. pic.twitter.com/bRUMSOle7T— מגן דוד אדום (@mda_israel) 12 января 2017 г.