ДТП в Верхней Галилее, погиб водитель мотовездехода

В четверг, 12 января, в деревне Узайр (Нижняя Галилея) мотовездеход врезался в столб.

24-летний мужчина, находившийся за рулем мотовездехода, получил тяжелейшие ранения. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место, были вынуждены констатировать смерть пострадавшего. Еще один 24-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и повреждения конечностей.

Состояние потерпевшего оценивается как средней степени тяжести. Ему оказана первая помощь, а затем медики доставили потерпевшего в больницу.