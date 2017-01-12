12 января 2017 г.
последняя новость: 14:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:15 ДТП в Верхней Галилее, погиб водитель мотовездехода
13:50 Нетаниягу: "Парижская конференция - это палестинская афера под французским покровительством"
12:38 "Байт Иегуди" грозит коалиционным кризисом на фоне замораживания закона о форпостах
10:01 "Дело 2000": полиция расследует, политики готовятся к "окончанию эпохи Нетаниягу"
09:18 В Негеве умерла четырехмесячная девочка
08:23 Полиция проводит учения в Тель-Авиве
08:06 Командир бригады "Кфир" встречался с отцом Эльора Азарии и убеждал его отказаться от апелляции
08:03 Полиция выдала повестки родителям подростков, катавшихся на электровелосипедах
07:48 ЦАХАЛ потратил 230 тысяч шекелей на покупку свиней для тренировок врачей и военфельдшеров
07:08 Из дома судьи в Модиине похищен компьютер
В Израиле

ДТП в Верхней Галилее, погиб водитель мотовездехода

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото
ДТП в Верхней Галилее, погиб водитель мотовездехода

В четверг, 12 января, в деревне Узайр (Нижняя Галилея) мотовездеход врезался в столб.

24-летний мужчина, находившийся за рулем мотовездехода, получил тяжелейшие ранения. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место, были вынуждены констатировать смерть пострадавшего. Еще один 24-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и повреждения конечностей.

Состояние потерпевшего оценивается как средней степени тяжести. Ему оказана первая помощь, а затем медики доставили потерпевшего в больницу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 сентября 2016 г.
Полицейские задержали девятилетнего мальчика, катавшегося на мотовездеходе







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 12 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017