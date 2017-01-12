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Командир бригады "Кфир" встречался с отцом Эльора Азарии и убеждал его отказаться от апелляции

время публикации: 08:06 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Отец Эльора Азарии
Эльор Азария
Командир бригады "Кфир" встречался с отцом Эльора Азарии и убеждал его отказаться от апелляции

Вечером в среду, 11 января, Второй канал ИТВ опубликовал отрывки аудиозаписи беседы командира бригады "Кфир" полковника Гая Хазута с отцом сержанта Эльора Азарии, который был признан виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне. Во встрече принимал участие командир резервного подразделения бригады полковник Офир Софер, являвшийся посредником между ЦАХАЛом и семьей Эльора Азарии.

Из записи следует, что в ходе встречи полковник Хазут пытался убедить отца Эльора Азарии отказаться от намерения подать апелляцию. Взамен Хазут, который, по его словам, "представлял не только самого себя, но и всю армейскую систему", предлагал семье военнослужащего встречу с главой военной адвокатуры.

По словам полковника Хазута, главный военный адвокат может предоставить семье Азарии консультацию перед началом обсуждения наказания, которое будет наложено на солдата, или включить в состав защиты кого-то из своих представителей.

Командир бригады "Кфир" предлагал Чарли Азарии встречи с заместителем начальника генерального штаба, с главой кадрового отдела армии, с командующим центральным округом, если будет принято решение не подавать апелляцию. По мнению Хазута, шансы на то, что апелляция будет принята, крайне низки, и ее подача не соответствует интересам Эльора Азарии. Отвечая на вопрос Чарли Азарии о том, что конкретно армия может предложить Эльору взамен на отказ от подачи апелляции, полковник Хазут сказал, что не уполномочен предлагать сделку. "Давай начнем действовать в том направлении, о котором я говорю, и ты увидишь. Проверь меня", – сказал он.

Адвокаты Эльора Азарии направили резкое письмо министру обороны Авигдору Либерману, в котором назвали подобные действия армейских властей "граничащими с созданием помех ходу судебной процедуры, что является уголовным преступлением".

В письме говорится: "Мы были потрясены, узнав, что командование армии организует встречи с отцом нашего подзащитного, уговаривая его сменить адвокатов и отказаться от подачи апелляции. Подобные шаги являются вопиющим нарушением всех мыслимых норм".

В интервью Второму каналу ИТВ Эяль Басерглик, один из адвокатов Эльора Азарии, заявил: "В ходе следствия мы дважды предлагали прокуратуре начать медиацию и дважды получили отказ. Если армия заинтересована пойти навстречу Эльору Азарии, это должно было найти отражение в тексте обвинительного заключения, а не в тайных встречах командира бригады с отцом солдата, которого этот командир не удосужился навестить на протяжении десяти месяцев".

О факте встречи полковника Хазута с Чарли Азарией стало известно 11 января. Однако пресс-служба ЦАХАЛа категорически отвергла факт каких-либо предложений, сделанных семье военнослужащего. Опубликованная Вторым каналом аудиозапись свидетельствует о том, что такие предложения были сделаны.



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