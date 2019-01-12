Нетаниягу приглашен на антииранский саммит в Варшаву с участием лидеров арабских стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получил официальное приглашение на организуемый США в Варшаве антииранский саммит, в котором должны принять участие лидеры арабских суннитских государств.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео в интервью американскому телеканалу Fox News сообщил, что 13-14 февраля в Польше, по инициативе Вашингтона, пройдет международный саммит по Ближнему Востоку.

Приглашение на саммит получили лидеры Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Марокко, ОАЭ, Бахрейна и других мусульманских стран, а также стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Европы.

Как сообщает телеканал "Эсер" со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, на текущий момент Нетаниягу еще не принял определился, будет ли он участвовать в данном мероприятии.

Напомним, что 19 февраля в Иерусалиме состоится саммит лидеров Вышеградской четверки – центральноевропейского форума в составе Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.