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NEWSru.co.il :: В Израиле12 января 2020 г., 16:25

Заключение юридического советника Кнессета: спикер не может препятствовать созданию комиссий

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Юридический советник Кнессета Эяль Инон Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн

Юридический советник Кнессета Эяль Инон опубликовал заключение, согласно которому спикер Кнессета не имеет полномочий препятствовать созданию комиссий в парламенте в настоящий момент.

Согласно заключению юридического советника, речь идет в том числе и об организационной комиссии Кнессета, в полномочия которой входит обсуждение просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему депутатского иммунитета.

В заключении Эяля Инона говорится также, что 25 депутатов могут инициировать созыв пленарного заседания Кнессета для обсуждения персонального состава организационной комиссии, однако это возможно будет только после принятия принципиального решения о ее создании.

В 17:00 спикер Кнессета Юлий Эдельштейн проведет пресс-конференцию, в ходе которой прокомментирует решение юридического советника парламента.

Эяль Инон опубликовал свое заключение, несмотря на две апелляции, поданные 12 января "Ликудом" в БАГАЦ. Одна из апелляций требовала запретить Эялю Инону публиковать заключение, а вторая требовала издать временный запрет на публикацию заключений юридическим советником парламента.

Ожидается, 13 января глава фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисенкорен созовет заседание распределительной комиссии парламента, которую он возглавляет для того, чтобы принять решение о создании организационной комиссии и начале обсуждений вопросов иммунитета премьер-министра. В политических кругах ожидают, что "Ликуд" попытается воспрепятствовать этому, вновь обратившись с апелляцией в БАГАЦ.

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