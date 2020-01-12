Давид Годовский начал отбывать срок в тюрьме "Маасиягу"

В воскресенье, 12 января, бывший глава организационного отдела партии "Наш дом Израиль" Давид (Дауд) Годовский начал отбывать наказание в тюрьме "Маасиягу" в соответствии с вынесенным ему приговором.

Напомним, что 9 декабря Верховный суд незначительно смягчил наказание Годовскому: срок его тюремного заключения был сокращен на год – с семи до шести лет. Одновременно с этим суд отклонил апелляцию на обвинительный приговор, в рамках которого он был призван виновным в получении взятки, вымогательстве взятки и отмывании денег. Апелляция Давида Годовского рассматривалась коллегией судей в составе Нила Генделя, Йосефа Эльрона и Наома Солберга.

27 июня 2018 года окружной суд в Тель-Авиве приговорил Давида Годовского к семи годам тюремного заключения. Годовский, один из фигурантов "дела 242", был признан виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках. В рамках досудебной сделки, Годовский признал себя виновным, однако стороны не пришли к соглашению о мере наказания, и решение по этому вопросу принимал суд.

В своем приговоре судья Ярон Леви отметил: "Необходимо принимать во внимание тот факт, что обвиняемый недопустимо обращался с общественными средствами, коррупционным путем бесстыдно переводил их приближенным. Наказание обязано быть максимально жестким, чтобы заложенный в нем сдерживающий посыл стал ясен всем, кто имеет отношение к общественным средствам и общественной деятельности". Судья также отметил, что действия осужденного носили систематический характер и совершались на протяжении длительного времени.

Изначально Годовскому, являвшемуся приближенным бывшего замминистра внутренних дел Фаины Киршенбаум, инкриминировались получение взяток, просьба о даче взяток, шантаж с угрозами, вступление в сговор, отмывание денег и налоговые правонарушения. Согласно тексту обвинительного заключения, Годовский требовал от общественных организаций, обращавшихся за правительственным финансированием, ответных благ, которые выражались в назначении приближенных, финансировании различных проектов, в частности пиар-акций для Фаины Киршенбаум, а также оплате полетов за границу для самого Годовского.

В результате переговоров с прокуратурой было достигнуто соглашение, в рамках которого Годовский признал себя виновным лишь в части инкриминированных ему эпизодов.

За несколько недель до суда министр обороны и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман направил в суд личное свидетельство в пользу Годовского. "Насколько мне известно, вся его деятельность состояла в помощи нуждающимся и продвижении сионистских проектов", – отмечалось в письме.

В ходе обсуждения меры наказания Давид Годовский утверждал, что действовал не с целью личной наживы, а на благо партии. Прокуратура не оспаривала эти утверждения, однако не сочла их достаточно весомыми для смягчения наказания.

По приговору суда Годовский должен был еще 15 июля 2018 года начать отбывать наказание. Но исполнение наказания было отложено по его просьбе.



