"Исраэль а-Йом": министров предупредили о возможности издания тайных ордеров на арест израильтян за рубежом

Представители служб безопасности полагают, что следователи международного уголовного суда в Гааге начнут расследование в отношении израильтян, подозреваемых в совершении военных преступлений.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", такая оценка высказывалась в ходе заседания военно-политического кабинета на прошлой неделе. Не исключена вероятность того, что в течение 90 дней будет изданы секретные ордеры о задержании некоторых израильских военных, подозреваемых в совершении "военных преступлений".

По информации издания, сотрудники силовых структур представили на рассмотрение министров возможные сценарии развития событий на тот случай, если суд согласится с мнением прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фаты Бенсуда о необходимости начала расследования в отношении израильтян. 20 декабря Бенсуда заявила, что существуют основания для начала расследования по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газы, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению прокурора, ее решению предшествовала тщательная проверка, продолжавшаяся не один год.

В этот же день юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал заявление о том, что Израиль не признает юрисдикцию суда.

22 декабря в ходе заседания правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал решение МУС абсурдным. "Право евреев жить на территории библейского Израиля объявляется военным преступлением, в то время как нарушения прав человека в таких странах как Иран, Сирия и Турция, игнорируются", - сказал он.