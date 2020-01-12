В Кнессете готовятся к обсуждению просьбы Нетаниягу об иммунитете и к подаче предвыборных списков

В воскресенье, 12 января, ожидается публикация заключения юридического советника Кнессета Эяля Инона по вопросу о том, имеет ли спикер парламента Юлий Эдельштейн полномочия вмешиваться в процесс принятия решений по вопросу о создании организационной комиссии для рассмотрения просьбы Биньямина Нетаниягу об иммунитете.

11 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал видеоролик, в котором вновь поднял тему конфликта интересов, в котором, по его мнению, находится юридический советник Кнессета Эяль Инон. "Его супруга является высокопоставленным прокурором, одним из авторов обвинительного заключения, одной из тех, кто сфабриковал эти нелепые дела против меня. Она меня обвиняет, а он решает вопросы, касающиеся моей защиты. Вы понимаете? Что он сказал, когда попался на этом конфликте интересов? Он сказал, что он с супругой никогда не разговаривал об этих делах. Вы в это верите? Самое известное дело в истории страны, которым они оба занимаются, и они никогда об этом не разговаривали? Они думают, что мы глупцы?" – говорится в видеоролике, опубликованном "Ликудом".

Как сообщалось ранее, Эяль Инон не намерен принимать участие в обсуждении вопроса об иммунитете премьер-министра. В то же время, по его мнению, нет препятствий для публикации заключений, касающихся процедуры, в том числе – создания комиссии.

В свою очередь, в "Кахоль Лаван" опубликовали ролик, в котором призвали спикера Кнессета Юлия Эдельштейна не препятствовать созданию комиссии. "Юлий, не превращайте парламент в город-убежище для коррумпированных политиков", – заявляют в "Кахоль Лаван".

Если юридический советник Кнессета постановит, что у Эдельштейна нет полномочий вмешиваться в вопрос о создании комиссии, так как большинство в 65 депутатов высказываются в поддержку этого шага, то глава оппозиционной фракции Ави Нисанкорен намерен уже 13 января собрать заседание распределительной комиссии парламента, чтобы принять соответствующее решение. 12 января "Ликуд" подал аппеляцию в БАГАЦ, утверждая, что Эяль Инон не уполномочен принимать такое решение.

Если Эяль Инон примет решение наделить Юлия Эдельштейна полномочиями в вопросе создания комиссии, в "Кахоль Лаван" намерены дождаться решения спикера. "Я надеюсь, что Эдельштейн не будет препятствовать шагу, который поддерживает большинство Кнессета", – заявил депутат Офер Шелах на мероприятии "Шабаттарбут". В то же время, в оппозиционном блоке заявляют, что не остановятся и перед необходимостью сменить спикера Кнессета, если Эдельштейн продолжит чинить препятствия на пути создания комиссии. "Мы используем все демократические механизмы, находящиеся в нашем распоряжении", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Кахоль Лаван". В поддержку создания комиссии выступают весь левоцентристский блок и партия "Наш дом Израиль".

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила со ссылкой на источники в окружении Нетаниягу, что там осознают неизбежность создания комиссии и рассчитывают лишь на затягивание процесса, чтобы решение по вопросу об иммунитете не было принято до дня выборов.

Одновременно продолжаются переговоры о формировании списков. 12 января состоится встреча главы блока "Авода-Гешер" Амира Переца с главой МЕРЕЦ Ницаном Горовицем, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о создании технического блока для совместного участия в выборах. Накануне эту инициативу поддержал депутат Кнессета Омер Бар-Лев. В свою очередь, лидер "Гешер" Орли Леви-Абукасис возражает против союза с МЕРЕЦ. Вечером 12 января состоится заседание фракции "Авода-Гешер", где будет обсуждаться этот вопрос.

На правом фланге также продолжаются переговоры о возможном объединении сил. 12 января состоится встреча главы "Байт Иегуди" министра просвещения Рафи Переца и лидера "Ихуд Леуми" министра транспорта Бецалеля Смотричаю. Накануне два министра беседовали по телефону, однако прогресс достигнут не был.