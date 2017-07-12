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В Негеве желтый скорпион ужалил пятилетнего мальчика

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
В Негеве желтый скорпион ужалил пятилетнего мальчика

Утром в среду, 12 июля, пятилетний мальчик был ужален предположительно желтым скорпионом.

Инцидент произошел в Негеве. Мальчика доставили в пункт скорой помощи, а затем он переправлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Это третий случай за последние сутки. Вечером 11 июля, в районе перекрестка Рамат-Бека, к югу от Беэр-Шевы, двухлетнюю девочку ужалил желтый скорпион, обладающий очень сильным ядом.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в беэр-шевскую больницу "Сорока". Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое.

Ранее в тот же день в больницу "Сорока" из одного из бедуинских поселков Негева была доставлена годовалая девочка, которую, по всей видимости, также ужалил желтый скорпион. По оценкам медиков, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь девочки.

Справка:

Желтый скорпион (Leiurus quinquestriatus, именуемый также палестинским или израильским скорпионом) населяет сухие и пустынные области на севере Африки, Аравийском полуострове и Ближнем Востоке. Типичная среда обитания – пустыни или дюны.

Желтые скорпионы обладают активным и довольно агрессивным характером. Их яд очень сильный и содержит смесь нейротоксинов c дозой ЛД50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы). Он наиболее опасен для детей, стариков и ослабленных людей (особенно людей с заболеваниями сердца); для взрослых здоровых людей представляет меньшую опасность. Тем не менее, любая интоксикация может завершиться анафилаксией – потенциально опасной для жизни аллергией на яд. Как правило, причиной смерти в результате укуса желтого скорпиона является отек легких.

(по материалам Циклопедии)

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