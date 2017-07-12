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В Израиле

Чиновник в министерстве связи допрашивается по делу "Безек"

время публикации: 12:03 | последнее обновление: 12:03 блог версия для печати фото
Чиновник в министерстве связи допрашивается по делу "Безек"

Следователи управления ценных бумаг допрашивают высокопоставленного чиновника министерства связи. Допрос проводится в рамках расследования подозрений в коррупции в компании "Безек".

Имя допрашиваемого не называется. Согласно опубликованной информации, он подозревается в нарушениях законов о ценных бумагах.

Накануне Управление ценных бумаг сообщило, что расследование против компаний Эловича распространено на отношения между компаниями "Халаль Тикшорет" и YES. На публикацию подробностей расследования наложен судебный запрет.

В рамках расследования проверяются подозрения на уголовные преступления и нарушения закона о ценных бумагах.

Ранее управление наложило существенные ограничения на Шауля Эловича, его сына Ора Эловича, а также на гендиректора Yes Рона Эйлона и финансового директора Мики Наймана.

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