Чиновник в министерстве связи допрашивается по делу "Безек"

Следователи управления ценных бумаг допрашивают высокопоставленного чиновника министерства связи. Допрос проводится в рамках расследования подозрений в коррупции в компании "Безек".

Имя допрашиваемого не называется. Согласно опубликованной информации, он подозревается в нарушениях законов о ценных бумагах.

Накануне Управление ценных бумаг сообщило, что расследование против компаний Эловича распространено на отношения между компаниями "Халаль Тикшорет" и YES. На публикацию подробностей расследования наложен судебный запрет.

В рамках расследования проверяются подозрения на уголовные преступления и нарушения закона о ценных бумагах.

Ранее управление наложило существенные ограничения на Шауля Эловича, его сына Ора Эловича, а также на гендиректора Yes Рона Эйлона и финансового директора Мики Наймана.