12 июля 2017 г.
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В Израиле

По делу о коррупции в "Безек" допрошен гендиректор министерства связи

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер

Во второй половине дня было разрешено к публикации имя чиновника министерства связи, которого утром 12 июля пригласили для беседы следователи управления ценных бумаг в рамках расследования дела о коррупции в компании "Безек". Это генеральный директор министерства Шломо Фильбер.

Согласно опубликованной ранее информации, он подозревается в нарушении закона о ценных бумагах.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что допрос, начавшийся шесть часов назад, в 16:00 еще не закончился.

Днем ранее были остановлены торги по акциям телефонной компании "Безек" на Тель-Авивской бирже ценных бумаг. Причиной этого стал прогресс в расследовании, которое ведут полиция и управление ценных бумаг. Также прекращены торги по акциям принадлежащей Шаулю Эловичу компании "Халаль Тикшорет".

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