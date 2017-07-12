По делу о коррупции в "Безек" допрошен гендиректор министерства связи

Во второй половине дня было разрешено к публикации имя чиновника министерства связи, которого утром 12 июля пригласили для беседы следователи управления ценных бумаг в рамках расследования дела о коррупции в компании "Безек". Это генеральный директор министерства Шломо Фильбер.

Согласно опубликованной ранее информации, он подозревается в нарушении закона о ценных бумагах.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что допрос, начавшийся шесть часов назад, в 16:00 еще не закончился.

Днем ранее были остановлены торги по акциям телефонной компании "Безек" на Тель-Авивской бирже ценных бумаг. Причиной этого стал прогресс в расследовании, которое ведут полиция и управление ценных бумаг. Также прекращены торги по акциям принадлежащей Шаулю Эловичу компании "Халаль Тикшорет".