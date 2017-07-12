Лидеры голанских друзов грозят бойкотом за участие в муниципальных выборах

Во вторник, 11 июля, в комплексе гробницы друзского пророка Яафури прошло совещание старейшин и духовных лидеров друзов Голанских высот.

По итогам совещания был наложен категорический запрет на участие жителей четырех друзских деревень на Голанах в муниципальных выборах.

Нарушителей запрета ждет общественный и религиозный бойкот, сообщает портал NRG.

Отметим, что ранее власти сирийской провинции Кунейтра приказали друзам Голанских высот не принимать участие в муниципальных выборах в Израиле, а правительство Сирии обратилось в ООН с жалобой на решение о проведение выборов.

Напомним, что на минувшей неделе министр внутренних дел Арье Дери сообщил мэрам расположенных на Голанских высотах друзских деревень Буката, Масадэ, Эйн-Кинья и Маджаль-Шамс, что в следующем году в них впервые пройдут муниципальные выборы.

До сих пор мэры этих деревень, значительная часть жителей которых до сих пор считает себя гражданами Сирии, назначались указом министра внутренних дел.

Выборы в друзских деревнях Голанских высот пройдут одновременно с муниципальными выборами по всему Израилю 30 октября 2018 года.

Следует отметить, что по закону пост мэра в Израиле может занять только гражданин Израиля, поэтому многие из 23.000 жителей четырех деревень не смогут претендовать на пост, поскольку отказываются получить гражданство и имеют только статус постоянных резидентов.