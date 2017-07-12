Около границы с Газой сегодня и завтра будут проходить армейские учения

12-13 июля в районах, расположенных в непосредственной близости к границе сектора Газы, будут проводиться армейские учения, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В зоне проведения учений будет наблюдаться повышенная концентрация военнослужащих и армейской техники, предупреждает пресс-служба ЦАХАЛа.

Военные подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, проведение которых не связано с оперативной обстановкой на юге страны.

Напомним, что 10 июля учения проходили в районе населенных пунктов Саад и Кфар Аза, расположенных в нескольких километрах от границы с сектором Газы.