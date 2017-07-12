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В Израиле

Предъявлено обвинение Йосефу Баруху, задушившему жену

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 13 июня 2017 года

В среду, 12 июля, прокуратура представила в окружной суд в Тель-Авиве обвинительное заключение против 65-летнего Йосефа Баруха.

Он обвиняется в убийстве жены Далии Барух, которое было совершено 13 июня в гостинице Renaissance на улице А-Яркон в Тель-Авиве. Согласно тексту обвинительного заключения, Йосеф Барух задушил жену, в затем безуспешно попытался покончить с собой.

Тело Далии Барух было найдено утром во вторник, 13 июня. Вместе с ней в номере гостиницы находился ее 70-летний муж в бессознательном состоянии. Он был доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что в комнате было обнаружено предсмертное письмо.

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