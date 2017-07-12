12 июля 2017 г.
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Кабинет собирается для обсуждения "плана Калькилии", большинство министров против

время публикации: 11:49 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
Кабинет собирается для обсуждения "плана Калькилии", большинство министров против

В среду, 12 июля, военно-политический кабинет соберется на заседание для обсуждения строительства в Калькилии.

В настоящий момент большинство министров возражают против утверждения этого плана. На его утверждении настаивает министр обороны Авигдор Либерман.

Выступая на заседании фракции НДИ в минувший понедельник, глава оборонного ведомства заявил, что те, кто возражают против этого плана, не знают, о чем они говорят. "Насколько мне известно, в последние годы ни один израильтянин не гулял по Калькилии. В то же время, из этого города в ходе последней волны террора не было совершено ни одного теракта". По словам Авигдора Либермана, речь идет о строительстве 6.500 единиц жилья, и о легализации уже построенных 1.500 единиц жилья.

Неизвестно какую позицию в этом вопросе займет премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, 18 июня премьер-министр распорядился вынести проект строительства в Калькилии на дополнительное рассмотрение военно-политического кабинета. Это решение было принято на фоне резкой критики в отношении этого плана. Критика раздавалась со стороны министров от "Байт Иегуди" и некоторых министров от "Ликуда".

Позднее Второй канал ИТВ сообщил, что на заседании глав коалиционных фракций премьер-министр сказал: "Я тоже не помню решения кабинета о расширении строительства в Калькилии".

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Среда, 12 июля 2017 г.
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