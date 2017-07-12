По "делу субмарин" дал показания Яир Лапид

В среду, 12 июля, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид дал показания по "делу субмарин".

После встречи со следователями Лапид в интервью 2-му каналу ИТВ заявил, что речь идет о самом серьезном деле о коррупции в истории Израиля. Он выразил недоумение, что Биньямину Нетаниягу были неизвестны подробности сделки.

Ранее ведущие израильские СМИ сообщили, что, согласно подозрениям полиции, часть документов по сделке о закупке субмарин в Германии была уничтожена. В полиции полагают, что документы были вынесены из офиса бизнесмена Мики Ганора, а затем уничтожены адвокатом Роненом Шемером.

10 июля полиция сотрудники полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала провели операцию по задержанию шести подозреваемых по "делу 3000". Среди задержанных - бывший заместитель главы Совета по национальной безопасности Авриэль Бен-Йосеф, бизнесмен Мики Ганор, адвокат Ронен Шемер. 11 июля был задержан контр-адмирал запаса Эли (Чайни) Маром.