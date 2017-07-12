Гибель Адас Малки: перед судом предстали двое мужчин, подвозивших террористов

В суд передано обвинительное заключение против жителя Восточного Иерусалима и жителя Палестинской автономии, которые помогли трем арабским террористам добраться до Израиля. По информации сайта 0404.co.il, они обвиняются в причинении смерти по халатности.

Обвиняемые были задержаны в полицией Израиля и спецслужбами в рамках расследования теракта, в результате которого погибла 23-летняя Адас Малка.

Вечером 16 июня на улице султана Сулеймана трое арабских террористов атаковали в двух точках сотрудников полиции и бойцов МАГАВ. Двое террористов открыли стрельбу, в это же время еще один араб напал с ножом на сотрудницу пограничной полиции у Шхемских ворот. От полученных ран пограничница скончалась, убивший ее террорист был ликвидирован.

Согласно материалам следствия, обвиняемые за сутки до теракта собрали группу палестинских нелегалов и доставили их в Иерусалим. Среди их пассажиров, находились террористы.

Пресс-служба полиции, сообщая об окончании расследования, сообщила, что граждане Израиля, которые берутся помогать палестинским нелегалам, должны помнить, что среди тех, кого они доставляют в Израиль, могут находиться террористы.





