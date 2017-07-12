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Опубликовано имя 12-летней израильтянки, погибшей в ДТП в Хабаровске

время публикации: 21:01 | последнее обновление: 21:01 блог версия для печати фото
Опубликовано имя 12-летней израильтянки, погибшей в ДТП в Хабаровске

Вечером 12 июля израильские СМИ опубликовали имя девочки, погибшей в результате дорожной аварии в Хабаровске. Это 12-летняя Николь Суркин из Кирьят-Яма.

Николь была в России на каникулах вместе со своими родителями. Утром 12 июля автомобиль, в котором они находились вместе с родственницей, гражданкой России, попал в аварию. Николь и ее тетя погибли. Родители девочки получили легкие травмы.

По информации сайта Walla News, мать девочки репатриировалась в Израиль в 2000 году, а через пять лет на свет появилась Николь. Девочка училась в школе "Алумим" в Кирьят-Яме. Ее одноклассникам о трагедии рассказала бабушка Николь.

Министерство иностранных дел Израиля занимается вопросами, связанными с доставкой тела погибшей для захоронения в Израиле.

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// NEWSru.co.il // В мире // 12 июля 2017 г.
12-летняя израильтянка погибла в результате ДТП в Хабаровском крае







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