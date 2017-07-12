12 июля 2017 г.
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В Израиле

Военнослужащий обвиняется в изнасиловании сослуживицы

время публикации: 12:32 | последнее обновление: 12:32 блог версия для печати фото
Военнослужащий обвиняется в изнасиловании сослуживицы

В среду, 12 июля, армейская прокуратура представила в военный суд в Яффо обвинительное заключение против капрала С., проходящего службу в одном из боевых подразделений. С. обвиняется в изнасиловании, а также в развратных действиях в отношении военнослужащей из той же части.

Прокуратура просила продлить срок содержания военнослужащего под стражей до окончания суда, однако суд продлил арест С. только на две недели и оставил в силе запрет на публикацию личностей обвиняемого и потерпевшей, а также название военной части.

Из текста обвинительного заключения следует, что военнослужащие проводили время в ночном клубе, где обвиняемый пытался поцеловать девушку. Она сказала, что не заинтересована в интимной связи с молодым человеком.

После времяпровождения в клубе солдат остался ночевать у сослуживицы, так как общественного транспорта уже не было. Дома у девушки солдат вновь пытался склонить ее к интимной связи, и когда она отказалась, изнасиловал ее.

В ходе следствия военнослужащий подтвердил, что между ним и девушкой были интимные отношения, однако по утверждению обвиняемого, они осуществлялись по взаимному согласию.

Добавим, что 12 июля командующий южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир отстранил от должности подполковника Эльада Коэна, который вступил в интимную связь со своей подчиненной в батальоне "Каракаль".

Накануне Коэн был отстранен от должности на 30 дней после расследования, проведенного военной полицией. Однако 12 июля командующий округом объявил о решении отстранить подполковника Коэна от занимаемой должности. Вместе с тем, он должен был уйти со своей должности в ближайшие недели без связи с расследованием.

Отмечается, что расследование было проведено в рамках политики нулевой терпимости начальника генштаба Гади Айзенкота к сексуальным отношениям между командирами и подчиненными в армии. Причем неважно, была ли эта связь по согласию или нет.

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Среда, 12 июля 2017 г.
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