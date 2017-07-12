12 июля 2017 г.
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Прогноз погоды на 12 июля: солнечно, жарко и влажно

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 05:47 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 12 июля: солнечно, жарко и влажно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 июля, температура воздуха немного понизится, но будет выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Малооблачно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-32, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 32-43, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-41, на Голанских высотах – 23-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг – дополнительный небольшой спад жары. В пятницу-субботу ожидается повышение температуры.

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Среда, 12 июля 2017 г.
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