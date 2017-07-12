Ваши политические предпочтения: опрос NEWSru.co.il на фоне победы Габая и проблем Нетаниягу

11 июля Первый, Второй и Десятый телеканалы опубликовали итоги опросов, проведенных после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода" и публикаций о задержаниях подозреваемых по "делу 3000", среди которых есть приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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Все эти опросы показали резкий рост популярности партии "Авода" и блока "Сионистский лагерь" после смены руководства в Партии труда. Причем, если опрос Первого канала показал, что "Сионистский лагерь" после победы Габая приблизился по популярности к партии "Еш Атид", возглавляемой Яиром Лапидом, то опросы Второго и Десятого каналов свидетельствуют о том, что "Сионлаг" под руководством Габая может получить больше мандатов, чем партия Лапида.

Эти опросы также демонстрируют, что "партией номер 1" на политическом поле Израиля остается "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу. При этом несколько усиливают свои позиции "Байт Иегуди" и "Наш дом Израиль", а партия ШАС теряет мандаты.

Впрочем, многие политические аналитики отмечают сомнительную ценность опросов, проводимых сразу после праймериз в "Аводе", так как в долгосрочной перспективе победа Габая может не так сильно влиять на предпочтения избирателей.

Редакция NEWSru.co.il проводит новый онлайн-опрос, чтобы выяснить, как повлияли победа Габая и расследования против Нетаниягу на политические предпочтения нашей аудитории.

Похожий онлайн-опрос мы проводили в январе этого года. Кроме того, весной 2017-го по заказу нашей редакции институт PORI провел масштабное исследование, в рамках которого выяснялись и политические предпочтения русскоязычных израильтян. Однако на фоне публикации результатов общенациональных опросов после смены руководства в "Аводе" мы сочли возможным снова провести опрос на эту тему, несколько изменив его содержание. Результаты нового опроса будут сравниваться с полученными ранее в этом году.

- Ваши политические предпочтения. Новый опрос NEWSru.co.il