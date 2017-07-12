12 июля 2017 г.
последняя новость: 09:02
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:49 Ваши политические предпочтения: опрос NEWSru.co.il на фоне победы Габая и проблем Нетаниягу
07:44 Одед Форер о каникулах, законе о дарконах и термине "победа". Интервью
07:35 Разрешено к публикации: адвокат премьер-министра подозревается в причастности к "делу субмарин"
07:18 Лидеры голанских друзов грозят бойкотом за участие в муниципальных выборах
06:42 В Дженине израильские военные застрелили двух террористов
05:55 Около границы с Газой сегодня и завтра будут проходить армейские учения
05:47 Прогноз погоды на 12 июля: солнечно, жарко и влажно
01:21 В Хадере 63-летнего мужчину ударили ножом
00:48 Мотоциклист, пострадавший в результате ДТП в Петах-Тикве, скончался в больнице
00:17 Желтый скорпион ужалил двухлетнюю девочку недалеко от Беэр-Шевы
В Израиле

Ваши политические предпочтения: опрос NEWSru.co.il на фоне победы Габая и проблем Нетаниягу

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Ваши политические предпочтения: опрос NEWSru.co.il на фоне победы Габая и проблем Нетаниягу
Ваши политические предпочтения: опрос NEWSru.co.il на фоне победы Габая и проблем Нетаниягу
Ваши политические предпочтения: опрос NEWSru.co.il на фоне победы Габая и проблем Нетаниягу

11 июля Первый, Второй и Десятый телеканалы опубликовали итоги опросов, проведенных после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода" и публикаций о задержаниях подозреваемых по "делу 3000", среди которых есть приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

- Ваши политические предпочтения. Новый опрос NEWSru.co.il
(вам предстоит ответить на 24 вопроса)

Все эти опросы показали резкий рост популярности партии "Авода" и блока "Сионистский лагерь" после смены руководства в Партии труда. Причем, если опрос Первого канала показал, что "Сионистский лагерь" после победы Габая приблизился по популярности к партии "Еш Атид", возглавляемой Яиром Лапидом, то опросы Второго и Десятого каналов свидетельствуют о том, что "Сионлаг" под руководством Габая может получить больше мандатов, чем партия Лапида.

Эти опросы также демонстрируют, что "партией номер 1" на политическом поле Израиля остается "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу. При этом несколько усиливают свои позиции "Байт Иегуди" и "Наш дом Израиль", а партия ШАС теряет мандаты.

Впрочем, многие политические аналитики отмечают сомнительную ценность опросов, проводимых сразу после праймериз в "Аводе", так как в долгосрочной перспективе победа Габая может не так сильно влиять на предпочтения избирателей.

Редакция NEWSru.co.il проводит новый онлайн-опрос, чтобы выяснить, как повлияли победа Габая и расследования против Нетаниягу на политические предпочтения нашей аудитории.

Похожий онлайн-опрос мы проводили в январе этого года. Кроме того, весной 2017-го по заказу нашей редакции институт PORI провел масштабное исследование, в рамках которого выяснялись и политические предпочтения русскоязычных израильтян. Однако на фоне публикации результатов общенациональных опросов после смены руководства в "Аводе" мы сочли возможным снова провести опрос на эту тему, несколько изменив его содержание. Результаты нового опроса будут сравниваться с полученными ранее в этом году.

- Ваши политические предпочтения. Новый опрос NEWSru.co.il

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Опросы: после победы Габая "Сионистский лагерь" обходит "Еш Атид"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2017 г.
Итоги исследования PORI о русскоязычных израильтянах. Комментарии ученых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Рейтинг министров и депутатов среди русских израильтян. Исследование PORI 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2017 г.
Политические предпочтения русских израильтян. Исследование PORI 2017 года
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
Расследования против Нетаниягу резко подняли "русский" рейтинг "Ликуда". Итоги опроса







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017