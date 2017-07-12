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В Израиле

Минобороны укрепляет учебные заведения на юге Израиля и на границе с Газой

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати

Инженерно-строительное управление (АХУБ) министерства обороны совместно с командованием тыла заканчивает проект по укреплению десятков классов, детских садов и общественных строений, в рамках работ по восстановлению и защите поселков, расположенных вокруг сектора Газа. Эти работы были начаты после операции "Нерушимая скала".

Реконструкция включает в себя укрепление фасадов зданий, замену существующих окон на укрепленные и адаптацию зданий к нуждам детей.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что в последние месяцы инженерно-строительное управление построило около 40 защищенных помещений в общественных учреждениях, общая площадь которых составляет около в 3.000 кв.м. Строительство велось в Ашкелоне (14 единиц), Кфар Сильвере, Нахоре, Нетивоте и в региональных советах Сдот Негев, Лахиш, Мерхавим, Хоф Ашкелон и Шаар а-Негев.

Кроме того, в эти дни запускается новый проект по укреплению учебных заведений, расположенных в районах, находящихся на границе с сектором Газа. Его стоимость оценивается в 20 миллионов шекелей. Большая часть проекта будет реализовываться в Ашкелоне, где возведут 28 защищенных помещений. Также работы по укреплению учебных заведений будут проведены на территории областного совета Сдот Негев.

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