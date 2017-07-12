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В Израиле

Депутат Кнессета обвинил правительство в коррупции, министр юстиции назвала его лжецом

время публикации: 17:26 | последнее обновление: 17:26 блог версия для печати фото
Мики Розенталь

В ночь на 12 июля депутат от "Сионистского лагеря" Мики Розенталь в своем Facebook опубликовал видеоролик, посвященный коррупции в Израиле.

В этом видео утверждается, что более половины членов нынешнего правительства замешены в коррупционных скандалах. А также приводятся данные Всемирного банка, согласно которым, как утверждается в ролике, "каждый из нас теряет около 7% своей зарплаты из-за коррупции".

Продолжение скандала последовало на пленарном заседании Кнессета. Вышедший к микрофону Мики Розенталь обвинил министра юстиции Айелет Шакед в лицемерии. Он заявил, что министра не волнует проблема коррупции в правительстве. По его словам, Шакед закрывает на эту проблему глаза.

В ответ Айелет Шакед назвала депутата "лжецом". И пригрозила ему судом за клевету. "Вам должно быть стыдно за то, что вы так разговариваете с министром", -цитирует Шакед сайт Nana10.

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