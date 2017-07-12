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В Израиле

БАГАЦ по просьбе Арье Дери вернется к проблеме работы магазинов по субботам

время публикации: 15:11 | последнее обновление: 15:11 блог версия для печати

Судья Эльяким Рубинштейн объявил, что Высший суд справедливости по просьбе министра внутренних дел Арье Дери проведет повторное заседание, посвященное работе торговых точек в Тель-Авиве по субботам. В сообщении Рубинштейна говорится, что судьи БАГАЦ должны выслушать позицию главы МВД.

Отметим, что в апреле этого года БАГАЦ постановил, что работа торговых точек должна регулироваться муниципальным подзаконным актом. В решении суда говорилось, что муниципалитет обладает необходимыми полномочиями для установления правил работы торговых точек в соответствии с составом населения конкретных районов, с учетом потребностей жителей и характера города. Судья БАГАЦ Дафна Барак-Эрез при вынесении решения напомнила, что каждый человек по-своему может понимать смысл юридического признания субботы днем отдыха. Это решение означало, что часть магазинов и киосков, расположенных на ограниченном числе улиц в Тель-Авиве, могли работать по субботам.

В ответ на решение БАГАЦ партии ШАС и "Яадут а-Тора" заявили, что они разработают законопроект, цель которого воспрепятствовать открытию магазинов и торговых точек по субботам. В начале мая СМИ сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал согласие на продвижение законопроекта, передающего полномочия реализации законопроекта о деятельности торговых точек по субботам главе МВД Арье Дери. Сейчас эти полномочия есть только у министра труда Хаима Каца ("Ликуд"). Нетаниягу не намерен лишать его этих полномочий, однако согласился наделить ими и Арье Дери.

В настоящий момент деятельность торговых точек по субботам регулируется двумя законами: муниципальным законом и законом о часах работы и отдыха. Еще в 2014 году мэрия Тель-Авива приняла поправку к муниципальному закону "Об открытии предприятий и торговых заведений по субботам и в праздничные дни". Согласно этой поправке, работа магазинов и киосков разрешается на ограниченном числе улиц, в том числе, на улицах Рауля Валленберга, Ибн Гвироль, Базель, Дизенгоф, Шенкин, Лилиенблюм бульваре Ротшильд и бульваре Иерушалаим.

Помимо этого, муниципалитет определил четыре туристических района, в которых была разрешена неограниченная работа торговых заведений: в порту Тель-Авива, в старом выставочном комплексе, в порту Яффо и на старой железнодорожной станции в Тель-Авиве.

Закон о часах работы и отдыха формально запрещает открывать торговые учреждения по субботам, однако министр труда Хаим Кац декларативно проводит политику невмешательства в существующую ситуацию.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2017 г.
Арье Дери получит полномочия регулировать работу магазинов по шаббатам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2017 г.
Ультраортодоксальные фракции продвигают законопроект, отменяющий решение БАГАЦа о "шаббатних магазинах"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2017 г.
ШАС угрожает выходом из коалиции из-за "шаббатних магазинов" в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 апреля 2017 г.
Либерман приветствовал решение БАГАЦа не закрывать магазины в Тель-Авиве по субботам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 апреля 2017 г.
"Работа магазинов по субботам": Дери созвал срочное совещание религиозных фракций
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 апреля 2017 г.
БАГАЦ разрешил части магазинов в Тель-Авиве работать по субботам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2014 г.
Суд отклонил просьбу МВД: магазины в Тель-Авиве смогут работать по субботам







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