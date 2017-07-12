В Иерусалиме проходит встреча Биньямина Нетаниягу и Джейсона Гринблатта

В канцелярии главы правительства началась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с представителем президента США в регионе Джейсоном Гринблаттом. Как сообщили из пресс-службы премьер-министра, на встрече присутствуют посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Израиля в США Рон Дермер.

Ранее канцелярия премьер-министра опровергла сообщение, опубликованное в газете "Аль Хайят", выходящей в свет в Лондоне. Согласно публикации, правительство Израиля дало согласие существенно замедлить темпы строительства в поселениях Иудеи и Самарии после ожидающегося возобновления переговоров с ПНА. В канцелярии премьер-министра заявляют, что никаких обязательств подобного рода Израиль не давал.

Джейсон Гринблатт находится с очередным визитом в регионе в попытке возобновить переговорный процесс между Израилем и ПНА. Накануне Джейсон Гринблатт встречался с представителями ПНА на переговорах. По сообщению "Аль Хайят", в ходе встречи американский представитель сказал членам делегации ПНА, что президент Трамп тверд в своем намерении объявить о возобновлении переговоров между Израилем и ПНА. По словам Гринблатта, такая декларация неизбежна.